Gerilim tırmanıyor! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla başlayan protestolar devam ediyor. Gösterilerin gerginleşmesi üzerine polis ekipleri müdahalede bulundu.

İhlal edenler tutuklanacak ve dava açılacak

Yaşanan gelişmelerin ardından Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettiğini duyurdu.

Belediye Başkanı Bass, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Los Angeles şehir merkezindeki durumu yakından takip ediyor ve topluluklarımızı korumak için yeni önlemler almaya hazırlanıyorum. Başkan'ın kaotik tırmanışından faydalanan kötü niyetli kişileri durdurmak için bu gece saat 20.00'dan itibaren Los Angeles şehir merkezinde sokağa çıkma yasağı ilan ettim. Eğer Los Angeles şehir merkezinde yaşamıyor veya çalışmıyorsanız, bu bölgeden uzak durun. Kolluk kuvvetleri sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişileri tutuklayacak ve hakkınızda dava açılacaktır" ifadelerini kullandı.

2 kilometrelik bir alanı kapsıyor

Yasağın yerel saatle 20.00 ile 06.00 arasında geçerli olacağı ve yaklaşık 2 kilometrelik şehir merkezi alanını kapsadığı belirtildi.

Ne olmuştu?

Los Angeles'ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına tepki olarak başlayan ve bir süredir devam eden bu protestolara Trump yönetiminden sert bir tepki gelmişti.

ICE karşıtı gösterilerde birçok kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında arbede yaşanmıştı. Ayrıca bazı araçlar göstericiler tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki olayların kontrol altına alınması için yaklaşık 2 bin Ulusal Muhafız'ı görevlendirdiğini açıklamış, ardından 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesinin daha sevk edildiğini duyurmuştu.