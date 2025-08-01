Gerilime rağmen desteği sürdü: Elon Musk’tan Trump’a 15 milyon dolar

ABD’li teknoloji milyarderi Elon Musk’ın, kamuoyuna yansıyan tüm siyasi gerilimlere rağmen Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti’ye yüklü miktarda maddi destek sağladığı ortaya çıktı.

Politico’nun Federal Seçim Komisyonu (FEC) verilerine dayandırdığı habere göre, Musk, Haziran ayında Trump’ın seçim kampanyası olan “MAGA Inc.” fonuna 5 milyon dolar, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato’daki liderlik fonlarına ise 27 Haziran’da 5’er milyon dolar olmak üzere toplam 15 milyon dolar bağışta bulundu.

Haberde, söz konusu bağışların Musk’ın kendi siyasi partisini kuracağını açıkladığı tarihten yalnızca bir hafta önce gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Musk-Trump gerilimi sürüyordu

Bu gelişme, Musk ile Trump arasında bir süredir devam eden siyasi gerilim göz önüne alındığında daha da dikkat çekici. Trump, Musk’ın Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra yaptığı eleştiriler üzerine “Elon’a çok yardım ettim ama şimdi hayal kırıklığına uğradım” ifadelerini kullanmıştı.

Musk ise bu açıklamalara sosyal medya platformu X üzerinden yanıt vermiş ve "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar Meclis'i kontrol ederdi. Cumhuriyetçiler Senato’da 51-49 çoğunlukla kalırdı" demişti.

İkili, bu açıklamaların ardından karşılıklı sert söylemlerle kamuoyu önünde tartışmayı sürdürmüştü.

Sessizliğini koruyorlar

Şu ana kadar hem Musk hem de söz konusu bağışı alan Cumhuriyetçi organizasyonlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak bu gelişme, 2024 başkanlık seçimleri öncesinde teknoloji dünyasının siyasi etkisi ve sermaye hareketleri açısından yeni tartışmaların kapısını araladı.

Öte yandan Musk’ın kuracağı siyasi partinin, Trump’ı destekleyip desteklemeyeceği ya da Cumhuriyetçilerin politikalarıyla ne ölçüde örtüşeceği de merak konusu.