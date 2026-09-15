Getiriler 2007'den bu yana zirvede: Fed öncesi tahvillerde baskı arttı

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ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi, enflasyon kaygıları ve artan borçlanma ihtiyacının etkisiyle yüzde 5,02'ye yükselerek 2007'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Hükümetin ve şirketlerin büyüyen finansman gereksinimlerine petrol fiyatlarındaki yükseliş de eklenirken, yatırımcıların odağı yüzde 5 eşiğine çevrildi.

Petroldeki yükseliş küresel tahvilleri baskılıyor

Getirilerdeki ilk sıçramayı, ham petrolün hızla pahalılaşmasının bu haftaki Fed kararı öncesinde enflasyon endişelerini artırması tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolara yaklaşırken, pazartesi günü İngiltere ve Almanya tahvilleri de değer kaybetti.

Enerji fiyatlarındaki yükselişin hafiflediğine ilişkin işaretlerin sınırlı kalması, ABD tahvil piyasasında yüzde 5 seviyesinin yeniden kritik bir sınır olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi, son olarak Ekim 2023'te bu eşiği aşmış ancak üzerinde yalnızca bir gün kalmıştı.

TD Securities ABD faiz stratejisti Molly Brooks, yatırımcıların bu seviyeye yaklaşımını "10 yıllık getirilerde yüzde 5 seviyesi yatırımcılar açısından açıkça önemli bir psikolojik eşik; bazı yatırımcıların düşüşten alım yapmak için belirlediği bir nokta olabilir" ifadeleriyle değerlendirdi.

Yıl sonu getiri tahmini yükseltildi

10 yıllık ABD tahvil getirisinin yüzde 5'e ulaşacağını daha önce öngören Standard Bank G-10 Strateji Başkanı Steven Barrow, beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Barrow, yıl sonu tahminini yüzde 5,2'ye çıkarırken, getirinin 2027'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,3'e ulaşmasını beklediğini belirtti.

Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı görüşünü koruyan Barrow, son hareketin enflasyon verilerinde çok büyük bir sürpriz yaşanmadan gerçekleşmesine dikkat çekti:

"Yapısal görüşüm, daha uzun süre yüksek faiz rejiminde olduğumuz yönünde. Getirilerin yüzde 5'in üzerine çıkacağı yönündeki inancımı güçlendiren şey, yüzde 5'e yaklaşan bu hareketin, beklentilerin aşırı derecede üzerinde olmayan enflasyon verileri ortamında gerçekleşmiş olması."