Giorgio Armani kimdir? Armani kaç yaşında ve neden öldü?

Giorgio Armani kimdir?

Giorgio Armani, modern modanın en etkili ve saygın isimlerinden biridir. Kariyerine 1960’lı yıllarda İtalyan modaevi Nino Cerruti için çalışarak başlayan Armani, özellikle erkek giyiminde sade ve zarif çizgileriyle dikkat çekti.

1975’te iş ortağı Sergio Galeotti ile birlikte kendi markasını kurarak “Giorgio Armani” adı altında moda dünyasında yeni bir dönemi başlattı.

Moda anlayışı

Armani’nin tasarımları, sadelik, zarafet ve rahatlık üzerine kuruludur. Gereksiz süslemelerden uzak duran tasarımcı, modern çizgiler ve özgür kesimlerle “zamansız şıklık” anlayışını moda dünyasına kazandırdı.

1980’lerde Hollywood yıldızlarının kırmızı halıda Armani tercih etmesiyle marka, küresel ölçekte büyük bir çıkış yakaladı.

Markanın yükselişi

Armani, yalnızca giyimle sınırlı kalmadı. Parfüm, aksesuar, gözlük, saat, ev dekorasyonu gibi birçok alana yayılarak geniş bir moda imparatorluğu kurdu. Bugün Emporio Armani, Armani Exchange ve Armani Privé gibi alt markalarıyla lüks moda sektörünün önde gelen güçlerinden biridir.

Başarıları

Time dergisi tarafından dünyanın en etkili isimleri arasında gösterildi.

Defalarca moda dünyasının en yenilikçi ve güçlü tasarımcılarından biri seçildi.

Marka değeriyle dünyanın en büyük lüks moda evlerinden biri haline geldi.