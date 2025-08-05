Gizli belgeler ortaya çıktı: Netanyahu ateşkes ve esir takasına karşı çıktı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze'deki son ateşkes girişimi sırasında yapılan gizli bir toplantıda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hem tüm esirlerin serbest bırakılmasını hem de ateşkesi sağlayabilecek önerileri reddettiği ortaya çıktı.

İsrail'in Kanal 13 televizyonu, güvenlik birimlerinden üst düzey isimlerin katıldığı toplantıya ilişkin tutanaklara ulaştı. Söz konusu belgelere göre güvenlik yetkilileri, esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'de çatışmaların sona ermesini öngören kapsamlı bir anlaşmayı destekledi ancak Netanyahu bu öneriye karşı çıktı.

Belgelerde, güvenlik ve istihbarat kurumlarının başındaki isimlerin, "gerekirse savaşa yeniden başlanabileceği" görüşüyle anlaşmaya varılabileceğine inandığı, buna rağmen Netanyahu'nun öneriyi reddettiği belirtiliyor.

İsrail'in tutumu eleştiriliyor

Tutanaklarda ayrıca, İsrail liderliğinin, insani yardım konularında baskı kurarak Hamas'ı geri adım atmaya zorlayabileceği yönünde yanlış bir öngörüde bulunduğu kaydedildi. Ancak beş ayın sonunda, Gazze'ye yardımların kısıtlanmasının Hamas üzerinde bir etkisi olmadığı, aksine Tel Aviv yönetiminin uluslararası alandaki konumuna zarar verdiği ifade edildi.

Haberde, güvenlik yetkililerinin çoğunun esirlerin serbest bırakılmasını ve çatışmaların sonlandırılmasını içeren anlaşmayı desteklediği, ancak bunun için Hamas ile müzakerelerin ikinci aşamasına geçilmesi gerektiği aktarıldı. Buna karşın, Netanyahu liderliğindeki siyasi yönetimin bu adımı reddettiği vurgulandı.