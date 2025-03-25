Gizli savaş planları sızdı! ABD'nin Yemen'deki hedefleri ortaya çıktı!

ABD’de Donald Trump yönetimi dönemindeki üst düzey ulusal güvenlik yetkililerinin, Yemen’de planlanan askeri operasyonlara ilişkin hassas bilgileri bir gazeteciyle paylaştığı öne sürüldü.

The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg’in haberine göre, Trump’ın savunma bakanı da dahil olmak üzere bazı yetkililer, güvenli bir mesajlaşma uygulaması üzerinden Yemen’de İran destekli Husi isyancılara yönelik yaklaşan saldırıların ayrıntılarını içeren bir metin zinciri oluşturdu.

Operasyon planları mesajla gönderildi

Haberde, mesajlarda Yemen’deki saldırı hedefleri, ABD’nin konuşlandıracağı silahlar ve saldırı sıralaması gibi kritik bilgilerin yer aldığı ifade edildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi, mesaj zincirinin "gerçek gibi göründüğünü" açıkladı.

Trump ise iddiaların basına yansımasından yaklaşık iki buçuk saat sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, son derece hassas bilgilerin paylaşıldığından haberdar olmadığını söyledi.

ABD’nin Husilere yönelik operasyonları sürüyor

Kasım 2023’ten bu yana ABD, Husilerin Kızıldeniz’de ticari ve askeri gemilere yönelik saldırılarına karşılık olarak hava operasyonları düzenliyor. Sızdırılan mesajlardaki bilgilerin gizli olup olmadığı netlik kazanmasa da, genellikle bu tür operasyonel planların askeri personelin güvenliğini sağlamak adına gizli tutulduğu biliniyor.