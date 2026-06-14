GKRY ile Fransa arasında 800 milyon Euro'luk savunma iş birliği iddiası

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile Fransa arasında imzalanan Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi (SOFA), Rum basınında yer alan yeni iddialarla yeniden gündeme geldi. Haberlerde, söz konusu anlaşmanın Avrupa Birliği'nin SAFE programıyla bağlantılı olduğu ve 2026-2030 döneminde savunma sanayiine yönelik yaklaşık 800 milyon Euro'luk ortak üretim planlandığı öne sürüldü.

Rum basınına göre, Güney Kıbrıs merkezli savunma sanayi şirketlerinin Fransız kuruluşlarla ortak üretim projeleri yürütmesi hedefleniyor.

SAFE kredisinin büyük bölümü Fransa ile projelere ayrılabilir

Rum gazetesi Simerini'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, GKRY'nin 2026-2030 dönemi için SAFE programı kapsamında kullanabileceği 1 milyar 181 milyon Euro'luk kredinin yaklaşık yüzde 67,7'sine denk gelen 800 milyon Euro'luk bölümünün Fransa ile yürütülecek savunma programlarına ayrılması öngörülüyor.

Haberde, Güney Kıbrıs'taki savunma sanayi şirketlerinin çeşitli silah sistemlerinin ortak üretimi için Fransa'daki savunma sanayi kuruluşlarıyla iş birliğine gitmesinin planlandığı aktarıldı.

Bu projelerle Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) ihtiyaçlarının bir kısmının karşılanması hedefleniyor.

Mühimmat, İHA ve elektronik harp sistemleri gündemde

Simerini'ye göre iş birliği kapsamında farklı savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve üretimi değerlendiriliyor.

Planlanan alanlar arasında mühimmat üretimi, hedefe yönlendirilebilen gezici mühimmat sistemleri, savunma ve saldırı amaçlı insansız hava araçları, zırhlı ve çeşitli askeri araçlar, radar sistemleri, elektronik harp sistemleri ile mayın imha sistemleri yer alıyor.

Ortak tatbikatlar ve askeri altyapı da sürecin parçası

Haberde, Fransa ile savunma iş birliğinin Avrupa Birliği mekanizmaları üzerinden ilerlediği belirtildi.

SOFA anlaşmasının yanı sıra ortak askeri tatbikatlar ve Fransız birliklerinin Güney Kıbrıs'ta ağırlanmasının da bu sürecin parçası olduğu ifade edildi.

Bu kapsamda mevcut askeri altyapıların güçlendirilmesinin gündemde olduğu kaydedildi. Özellikle Mari bölgesindeki deniz üssü başta olmak üzere çeşitli askeri tesislerde iyileştirme çalışmalarının değerlendirildiği aktarıldı.

RMMO'nun kapasitesinin artırılması hedefleniyor

Rum basını, SAFE programının yalnızca RMMO'nun mevcut ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmadığını, aynı zamanda askeri kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için de önemli bir araç olarak görüldüğünü yazdı.