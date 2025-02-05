Global Ports Holding, Meksika pazarına açılıyor

Global Yatırım Holding bağlı kuruluşu Global Ports Holding (GPH), Meksika pazarına girmeye hazırlanıyor.

Her yıl milyonlarca turist ağırlayan Meksika’nın Yukatan Eyaleti’nde yer alan Altura de Progreso Kruvaziyer Limanı’nı portföyüne eklemek için görüşmeler yapan şirket, ülkenin "Maya Rönesansı" projesi ile turizm potansiyelini artırma hedefine katkıda bulunmayı da hedefliyor.

Yucatan Eyaleti Hükümeti'nin Altura de Progreso Limanı'nın 80 hektar genişletilmesi için 7,9 milyar pesoluk bir yatırım üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Yukatan Valisi Díaz ve Mehmet Kutman görüştü

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Yukatan Valisi Joaquín Díaz Mena ve Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman bir araya geldi.

Kutman, görüşme sırasında Díaz'a Altura de Progreso Limanı’nın küresel kruvaziyer rotasında önemli bir destinasyon olma potansiyelini dile getirdi.

Mehmet Kutman ayrıca, Global Ports Holding’in "Maya Rönesansı" projesinin başarısını sağlamak için strateji ve bilgi paylaşmaya istekli olduğunu da ifade etti.

GPH, dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olma özelliğini de taşıyor.

"Bölgedeki yaşam kalitesi iyileşebilir"

Yukatan Valisi Joaquín Díaz Mena ise, limana yapılacak yatırımın Progreso yakınlarındaki Maya topluluklarına ulaşması ve burada istihdam yaratmasının önemine dikkat çekti.

Vali Mena, yatırım ile daha iyi ücretli işlerin artacağını ve daha fazla turist geleceğini kaydederek, bunun bölgedeki yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını söyledi.