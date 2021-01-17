Göç edenlerin sayısı koronavirüsle birlikte 2 milyon azaldı

DESA tarafından hazırlanan raporda, uluslararası göçün son yirmi yılda rekor düzeyde arttığı kaydedildi. Raporda, 2000 yılında dünyada göç edip kendi ülkelerinin dışında yaşayanların sayısının toplamda 173 milyon kişi olarak tespit edildiği, 2020 yılına gelindiğinde ise kendi ülkeleri dışında yaşayan kişilerin sayısının 281 milyon kişiye çıktığı açıklandı.

Dünyada en fazla göçmen ABD ve Almanya’da yaşıyor

Rapora göre, dünyada en fazla göçmenin yaşadığı ülke 51 milyon kişiyle ABD, ikinci sırada ise 16 milyon göçmenin yaşadığı Almanya yer alıyor. Uluslararası göçmenlerin göç tercihlerinin başında, gelişmiş ülkelerin tepesinde yer alan ABD ve Almanya’nın bulunduğu belirtiliyor.

DESA raporuna göre, göç edilen ülkeler sıralamasında Suudi Arabistan 13 milyon göçmenle üçüncü, Rusya 12 milyon göçmenle dördüncü ve İngiltere 9 milyon göçmenle beşinci sırada. Avrupa’da 89 milyon, Kuzey Amerika’da 59 milyon, Kuzey Afrika ve Batı Asya’da ise 50 milyon göçmen yaşıyor.

Salgın hastalık göçmenleri nasıl etkiledi?

Raporda, 2020 yılında Corona virüsü salgınının, uluslararası göç de dahil olmak üzere dünyada her türlü insan hareketliliğini büyük ölçüde etkilediği, dünya çapında, ulusal sınırların kapatılması ve uluslararası kara, hava ve deniz yolculuğundaki ciddi aksamalar nedeniyle yüz binlerce kişinin yurt dışına çıkma planlarını iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldığı kaydedildi. Yüzbinlerce göçmenin salgın hastalık nedeniyle mahsur kalıp kendi ülkelerine tatil amaçlı da olsa dönemediği belirtildi.

Gelişmiş ülkelerde yaşayan her altı kişiden biri göçmen

Raporda, yüksek gelirli ülkelerin tüm uluslararası göçmenlerin yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yaptığı 2020 yılı itibariyle, dünya çapındaki tüm uluslararası göçmenlerin yüzde 65'inin gelir düzeyi yüksek ülkelerde yaşadığı belirtildi.

2020 yılı itibariyle 182 milyon kişinin kendi ülkelerinde yaşamak yerine gelir düzeyi yüksek ülkelerde yaşamayı tercih ettiği belirtildi. Dünya genelinde göçmenlerin, yüksek gelirli bir ülkede ikamet eden her altı kişiden birini oluşturduğu kaydedildi.

En fazla göç Hindistan’dan

Dünyada en fazla göç veren ülkenin Hindistan olduğu açıklandı. 18 milyon Hintli'nin kendi ülkelerinin dışında yaşadığı belirtildi. Rus ve Meksikalılar'ın 11’er milyon kişiyle en fazla ikinci göç veren ülkeler olduğu, bu ülkeleri 10 milyon kişiyle Çin ve 8 milyon kişiyle Suriye’nin izlediği kaydedildi.

2000 ve 2020 yılları arasında, yurtdışındaki göçmen nüfusun büyüklüğünün neredeyse dünyanın tüm ülkeleri ve bölgeleri için arttığı, son on yılda ise en büyük göçün Suriye, Venezuela, Çin ve Filipinler’den yaşandığı kaydedildi.

Dünyada 2020 yılında, çatışma veya şiddet sonucu uluslararası düzeyde yerinden edilmiş kişilerin beşte birini 6 milyon 700 bin kişiyle Suriyeliler'in oluşturduğu, küresel olarak ikinci en büyük mülteci sayısının 5 milyon kişiyle Filistinliler olduğu belirtildi.

Suriyeli mültecilerin üçte ikisi komşu ülkelere göçtü

Suriye’den göç eden mültecilerin yaklaşık üçte ikisinin komşu ülkeler Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de yaşadığı, bu ülkeler dışında Almanya, Kuzey Afrika ve Batı Asya bölgesindeki bazı ülkelerin de Suriyeliler'e ev sahipliği yaptığı belirtildi.

BM Ekonomik ve Sosyal İşler Direktörü Liu Zhenmin, raporun yayınlanmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Rapor, uluslararası göçün günümüzün küreselleşmiş dünyasının bir parçası olduğunu doğruluyor ve COVID-19 salgınının milyonlarca göçmenin geçim kaynaklarını nasıl etkilediğini bizlere gösteriyor.” dedi.