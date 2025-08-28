Golan teleperi karşılığında Şeba’dan çekilecek mi? İsrail'den yanıt geldi

İsrail, Suriye’nin Golan Tepeleri üzerindeki hak iddialarından vazgeçmesi karşılığında Lübnan sınırında yer alan Şeba Çiftlikleri’nden (Dov Dağı) çekilmeyi planladığına dair iddiaları yalanladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in Şeba Çiftlikleri’nden vazgeçmeyi düşündüğüne ilişkin iddialar tamamen asılsızdır” ifadelerine yer verildi.

İddiaları İsrail basını gündeme getirmişti

İsrail devlet televizyonu KAN, önceki gün yayımladığı haberinde Tel Aviv yönetiminin, Golan Tepeleri üzerindeki hak iddiasını sona erdirmesi karşılığında Şeba Çiftlikleri’nden çekilmeyi değerlendirdiğini ileri sürmüştü.

Haberde, bu adımın hayata geçebilmesi için Knesset’in 120 üyesinden 80’inin onayının gerektiği ve konunun “siyasi fizibilite” kapsamında tartışıldığı öne sürülmüştü.

Şam’dan Golan vurgusu

KAN’ın haberinde ayrıca, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara’nın birkaç gün önce yaptığı açıklamalara da yer verildi. Şara, “Golan Tepeleri İsrail’in kontrolünde kaldığı sürece Şam, İbrahim Anlaşması’na katılamaz” demişti.

Şara ayrıca hükümetinin, 1973 Savaşı’nın ardından 1974’te BM arabuluculuğunda belirlenen geri çekilme hatlarına dayalı bir güvenlik anlaşması için İsrail ile ileri düzey görüşmeler yürüttüğünü dile getirmişti.