Goldman Sachs: ABD doları rezerv para olmaya devam edecek

Goldman Sachs CEO’su David Solomon, ABD piyasalarındaki belirsizliklere rağmen doların rezerv para statüsünü koruyacağını ve Hazine tahvillerinin güvenli liman olmaya devam ettiğini söyledi.

Bloomberg TV’ye konuşan Solomon, ABD Hazine tahvillerinin de "kesinlikle güvenli bir liman" olmaya devam ettiğini vurguladı.

Norveç Devlet Varlık Fonu’nun Oslo’da düzenlediği yıllık yatırım konferansında açıklamalarda bulunan Solomon, "ABD doları rezerv para birimi olmaya devam edecek. Hazine varlıkları hâlâ güvenli bir liman olarak görülüyor" ifadelerini kullandı.