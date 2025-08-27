Goldman Sachs açıkladı! Petroldeki düşüş Türkiye'ye yarayabilir

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, küresel petrol fazlasının artmaya devam etmesiyle Brent ham petrol fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar varil başına 50 doların altına gerilemesini öngördü.

Banka, yaptığı değerlendirmede, "Petrol fazlasının genişlemesini ve 2025'in 4. çeyreğinden 2026'nın 4. çeyreğine kadar günlük ortalama 1,8 milyon varile ulaşmasını bekliyoruz. Bu da 2026 sonuna kadar küresel stoklarda yaklaşık 800 milyon varillik bir artışa yol açacak" ifadelerini kullandı.

Tahminlere göre OECD ülkelerindeki depolanan petrol, 2026 yılında toplam küresel stokların üçte birine denk gelen 270 milyon varile çıkacak. Goldman Sachs, bu durumun talep düşüşüyle birleşmesi halinde Brent petrolün değerini mevcut 70 dolar seviyelerinden aşağı çekeceğini belirtti.

Ayrıca bankaya göre Brent fiyatları 2025 boyunca vadeli sözleşmelere paralel seyredecek, ancak OECD stoklarındaki artışın hızlanmasıyla birlikte 2026'da bu seviyelerin altına inmesi bekleniyor.

Türkiye ekonomisine etkisi

Türkiye, enerji ihtiyacını büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılayan ülkeler arasında yer alıyor. Son yıllarda petrol ve doğal gaz keşifleri yapılsa da arz-talep arasındaki fark devam ediyor. Enerji ithalatındaki azalmanın ise cari açığı düşürmesinin yanı sıra, sanayi sektöründen nihai tüketiciye kadar birçok alanda fiyatların sabit kalmasına veya gerilemesine katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.