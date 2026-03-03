Goldman Sachs, Avrupa gaz fiyat tahminini yükseltti
Goldman Sachs, Avrupa’nın gösterge doğal gaz fiyatı olan TTF’ye ilişkin tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, ikinci çeyrek için fiyat beklentisini megavat-saat (MWh) başına 36 eurodan 45 euroya çıkardı.
Goldman Sachs, Avrupa’nın gösterge gaz fiyatı TTF için ikinci çeyrek tahminini 36 eurodan 45 euroya yükseltti.
Yayımlanan raporda, Katar’daki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminde yaşanan aksaklıkların küresel arz tarafında risk oluşturduğu belirtildi. Dünyanın en büyük LNG ihracatçıları arasında yer alan Katar’daki üretim sorunlarının, özellikle ithal LNG’ye bağımlılığı artan Avrupa piyasalarında fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratabileceği ifade edildi.
Analistler, arz tarafındaki kırılganlığın yanı sıra Avrupa’nın depolama ihtiyacı ve küresel talep görünümünün de fiyatları destekleyebileceğine dikkat çekti.
Nisan 2026 tahmini 55 euroya çıktı
Banka ayrıca Nisan 2026 için TTF gaz fiyat tahminini de 36 eurodan 55 euro/MWh seviyesine yükseltti.