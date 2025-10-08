Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Kaplan: Altının her gün yeni rekorlar kırması normal değil

Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının 4 bin dolar seviyesini aşmasının finansal istikrar açısından uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

Kaplan, değerli metalin son dönemdeki hızlı yükselişine dikkat çekerek, “Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması iyiye işaret değil, bu bir uyarı işareti olarak görülmeli” dedi.

Amerikan tahvillerinin yerini giderek altının aldığını belirten Kaplan, “Şu anda güvenli liman olarak görülen Amerikan tahvilleri değil, altın. Bu eğilim finansal risk algısında ciddi bir değişim olduğunu gösteriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, altının yıl başından bu yana yüzde 40’a yaklaşan değer kazancının görmezden gelinmemesi gerektiğini vurguladı.