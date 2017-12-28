Goldman Sachs, Brexit sonrası varlık yönetimi merkezini Dublin'e taşıyacak
Goldman Sachs, Brexit sonrasında Avrupa'daki varlık yönetimi merkezini Dublin'e taşıyacağını duyurdu.
Goldman Sachs, İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında Avrupa'daki varlık yönetimi merkezini Dublin'e taşıyacağını duyurdu.
Reuters'a konuşan bir kaynak, Goldman Sachs'ın varlık yönetimi merkezinde 20 kadar kişinin işe alınacağını açıkladı.
İngiltere, Wall Street bankalarının büyük bölümünün Avrupa merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Bu merkezlerde yaklaşık 6 bin kişi çalışıyor.
Ancak birçok banka ve kurum, Brexit sonrasında AB pazarına ulaşım kısıtlamaları yaşanabileceği endişesiyle merkezlerini Londra'dan taşımayı planlıyor.
Dublin ve Lüksemburg, merkezini taşımayı düşünen birçok kurumun tercihlerinin başında geliyor.
Brexit sonrası AB kurumları Amsterdam ve Paris'e taşınacak
Kaynak: Reuters