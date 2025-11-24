Goldman Sachs: Fed'den faiz indirimi beklentilerine yönelik riskler aşağı yönlü

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Aralık toplantısında bir faiz indirimi gerçekleştirmesini ve 2025 boyunca birkaç ek indirim daha yaparak politika faizini yüzde 3'ün biraz üzerinde bir seviyeye çekmesini bekliyor.

Bankanın baş ekonomisti Jan Hatzius, bu senaryonun gerçekleşmemesi halinde bunun muhtemel nedeninin "ekonomide beklenenden daha sert bir yavaşlama ve Fed'in daha fazla indirime ihtiyaç duyması" olacağını ifade etti.

Hatzius, eylülde kaydedilen net 119 bin kişilik istihdam artışının güçlü görünmesine karşın, işsizlik başvurularındaki sınırlı artışa rağmen işten çıkarmaların yükseldiğine işaret eden verilerin bulunduğunu belirtti. Bu durumun, "emek piyasasındaki zayıflığın, ılımlı bir büyüme süreciyle durdurulamayacak kadar yerleşik hâle geliyor olabileceğini" dile getirdi.

Ekonomistler, Fed'in para politikasını oluştururken işgücü piyasasındaki eğilimleri ve büyüme görünümünü yakından izleyeceğini, önümüzdeki dönemde makroekonomik verilerin kritik önem taşıyacağını vurguladı.