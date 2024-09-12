Goldman Sachs: Fed'in beklenenden daha büyük bir faiz indirimine gitme şansı hala var

Solomon, CNBC'ye verdiği röportajda, ABD merkez bankasının daha standart olan 25 baz puanlık bir hamle yerine 50 baz puanlık bir indirim potansiyeline atıfta bulunarak, "İşgücü piyasasında daha fazla yumuşamaya dayalı olarak 50 için yapılacak bir durum var" dedi.

Solomon, en iyi tahmininin muhtemelen çeyrek puanlık bir indirime gidecekleri yönünde olduğunu ancak Fed'in yıl sonuna kadar faizi iki ya da üç kez düşürebileceğini söyledi.