Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimi için tarih verdi

Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in faiz oranlarını önümüzdeki haziran sonuna kadar düşürmeye başlayacağını ve bu noktadan itibaren kademeli olarak üç ayda bir indirime gideceğini öngörüyor.

Aralarında Jan Hatzius ve David Mericle'nin de bulunduğu Goldman ekonomistleri Pazar günü yayınladıkları bir notta, "Tahminimizdeki indirimler, enflasyon hedefe yaklaştığında fon oranını kısıtlayıcı bir seviyeden normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor" dedi.

Goldman ekibi şimdilik faiz indirimlerinin 2024'ün ikinci çeyreğinde başlayacağını öngörüyor. Faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin önümüzdeki ay faiz artırımına gitmemesi ve Kasım toplantısında çekirdek enflasyon eğiliminin son bir artırımı gereksiz kılacak kadar yavaşladığı sonucuna varması bekleniyor.

Çeyrek başına 25 baz puanlık indirim

Goldman ekonomistleri, "Normalleşme, kesinti için özellikle acil bir motivasyon görmüyoruz. Çeyrek başına 25 baz puanlık kesinti öngörüyoruz ancak bunun hızı konusunda emin değiliz" dedi.

Geçen hafta açıklanan verilere göre ABD enflasyonu yüzde 3,2 ile beklenenden daha yavaş artarken, enerji ve gıda maliyetlerini dışarıda bırakan çekirdek tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 4,7 oranında artış gösterdi.

Fed politika yapıcıları Mart 2022'de gösterge faiz oranı için hedeflerini yüzde 5,25 ila yüzde 5,5 aralığına yükseltmeye başladı.

Goldman Sachs, Fed faiz oranının er ya da geç yüzde 3-3,25 seviyelerinde istikrar kazanmasını öngördü.