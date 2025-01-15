Goldman Sachs, kârını katladı

ABD'nin yatırım bankası Goldman Sachs, 2024'ün dördüncü çeyreğinde kârını iki kattan fazla artırdı.

Banka, 31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde 4,11 milyar dolar, hisse başına 11,95 dolar kâr etti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 2,01 milyar dolar, hisse başına 5,48 dolar seviyesindeydi.

Söz konusu kâr, Banka'nın 2021'in üçüncü çeyreğinden beri elde ettiği en yüksek üç aylık kâr oldu.

"Hedeflerin neredeyse tamamını karşıladık"

Bankanın CEO'su David Solomon elde ettikleri sonuçlardan memnun olduklarını söyledi:

“Çeyrek ve yıl için elde ettiğimiz güçlü sonuçlardan çok memnunuz. Beş yıl önce firmayı büyütme stratejimizde belirlediğimiz hedeflerin neredeyse tamamını karşılamış ya da aşmış olmamız beni cesaretlendiriyor."

Yatırım bankacılığı ücretleri yükseldi

Goldman'ın yatırım bankacılığı ücretleri, güçlü kaldıraçlı finansman ve kurumsal tahvil satışından yararlanan borç yükleniminden güç alarak dördüncü çeyrekte yüzde 24 artışla 2,05 milyar dolara yükseldi.

Birleşme ve satın almalarda sektör genelinde görülen toparlanmanın yanı sıra hisse senedi ve borç piyasalarındaki yenilenen faaliyetler Wall Street'in önde gelen bankalarının 2024'ün ikinci yarısındaki sonuçlarını yükseltti.

Küresel bankalar arasında en yüksek ikinci gelire sahip

Dealogic'in verilerine göre, küresel olarak toplam yatırım bankacılığı geliri 2024'te yüzde 26 artarak 86,8 milyar dolara yükseldi. Kuzey Amerika'da da bir yıl öncesine göre yüzde 33 artış gösterdi. Goldman küresel bankalar arasında en yüksek ikinci geliri elde etti.

Goldman'ın küresel bankacılık ve piyasalar bölümünün gelirleri dördüncü çeyrekte yüzde 33 artarak 8,48 milyar dolara ulaştı.

Bankanın hisse senedi işlemcileri 2024'ün son üç ayında borsadaki yükselişten faydalanmaya devam ederek gelirlerini yüzde 32 artışla 3,45 milyar dolara yükseltti.

Sabit gelir, döviz ve emtia (FICC) ticareti de gelirdeki yüzde 35'lik artışla yükselişe geçti.