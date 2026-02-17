Goldman Sachs: Küresel büyüme beklentilerin üzerinde gelecek

Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, yayımladığı değerlendirme notunda küresel ekonomik görünümü ele aldı.

Hatzius, gümrük vergilerinin büyüme üzerindeki olumsuz etkisinin azalması, mali desteklerin sürmesi ve daha gevşek finansal koşulların ekonomik aktiviteyi destekleyeceğini ifade etti.

Hatzius’a göre enflasyon, çoğu büyük ekonomide hedef seviyelere doğru gerileme eğilimini sürdürecek. Bu görünümün arkasında ise tarife ve idari fiyat baskılarının zayıflaması, ücret ve kira artışlarındaki yavaşlama yer alıyor.

Goldman Sachs, Federal Reserve’in politika patikasına ilişkin beklentilerinde ise temkinli bir tablo çizdi. Banka, Jerome Powell’ın görev süresi boyunca politika faizinin büyük ölçüde sabit tutulmasını, ancak haziran ve eylül aylarında 25’er baz puanlık iki faiz indirimi yapılmasını bekliyor. Bu indirimlerin, Fed Başkan adayı Kevin Warsh liderliğinde şekillenecek bir komite tarafından gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.