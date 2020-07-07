Goldman Sachs: Maske kullanımı ABD ekonomisinden yüzde 5’lik kaybı siler

07 Temmuz 2020

Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs maske kullanımının sadece COVID-19 salgının yayılmasını engellemeye yardımcı olmadığını, ekonomiye de katkısı olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayımladı.

Maske kullanımının ülkenin en önemli tartışma korusu haline geldiği Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Tom Hanks gibi ünlülerin verdiği mesajlarla maske kullanımını yaygınlaştırmaya çalışırken bir adım da global yatırım bankası Goldman Sachs’ın araştırma biriminden geldi. Bankanın ekonomist kadrosuna göre, “dünyanın geri kalanından farklı olarak siyasallaşan ve ABD’yi kutuplaştıran maske kullanımı zorunlu hale gelirse GSYİH’dan yüzde 5’lik kayıp kurtarılabilir.”

Maske tak, ekonomi kapanmasın

Goldman Sachs araştırma birimince hazırlanan raporda maske kullanımının ekonomideki olası kapanmalara engel olacağı için ABD milli gelirinden yüzde 5’lik kaybı kurtarabileceği belirtiliyor.

Araştırmaya göre, federal hükümetçe kamusal alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getiren bir talimatname çıkarılması halinde, yeni vakaların artış oranı yüzde 1.6’dan yüzde 0.6’ya inebilir. Maske yerine ekonomi kapatılarak alınacak bir önlem ise bu oranı ancak yakalayabileceği gibi GSYİH’dan yüzde 5’lik bir azalmaya sebep olacak. Yani maske kullanımı salgının yayılmasını kontrol altına almakla birlikte ekonomi açısından işletmelerin kapanmasından çok daha az zarar verecek.

Maske ABD’lileri kutuplaştırdı

Raporda, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüz maskesi takma konusunda diğer ülkelerden farklı olduğu da belirtiliyor. Maske kullanımıyla bir süredir barışık olan Asya pandemi sürecinde de yaygın olarak maske kullanırken Avrupa'da birçok ülke kamuya açık alanlarda maske kullanımını zorunlu hale getirildi. ABD'de ise bu konuda ne bir zorunluluk ne de kültürel bir norm bulunuyor. Aksine maske kullanımı ABD’de son derece kutuplaştırıcı ve siyasallaştırılmış bir konu.



Goldman Sachs araştırması yerelde getiren zorunlulukların maske kullanımını kademeli olarak artırdığını da ortayla koyuyor. Zorunluluk getirilen yerlerde maske kullanımı yüzde 25 artış göstermiş. Ayrıca, artan maske kullanımının da salgının yayılma oranını yüzde 25 gibi yüksek bir oranda azalttığı belirtiliyor.

Trump, Biden’la dalga geçmişti

Diğer yandan ABD’de maske takma konusunda oldukça farklı uygulamalar söz konusu. Bazı eyaletler bu konudaki talimatlara çok fazla direnç gösterirken Florida'da maske ile ilgili zorlamaların anayasal hakları ihlal ettiğini iddia eden davalar görülüyor. Maske takmayı bir tür zulüm olarak gören Teksas'ta kızgın protestolar görülmüş, Başkan Trump, eski başkan yardımcısı Joe Biden'la maske taktığı için alay etmişti.

Diğer yandan ulusal seviyede maske takmaya karşı direnç düşük görünüyor. Yakın tarihli bir New York Times-Siena Koleji anketi, insanların yüzde 54'ünün kalabalığa karışma durumunda her zaman maske taktığını, yüzde 22'sin genellikle taktığını, başka bir yüzde 22’nin de nadiren ya da asla maske takmadığını ortaya koyuyor.