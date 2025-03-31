Goldman Sachs, S&P 500 için yıl sonu hedefini bu ay ikinci kez düşürdü

Wall Street'teki en düşük tahminlerden biri olan revize edilmiş tahmin, yavaşlayan büyüme ve kötüleşen yatırımcı güvenine ilişkin endişeleri yansıtıyor.

Stratejistler, ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde değerlemelerin daha da düşebileceği konusunda uyarıyor. Not indirimi, Başkan Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıklayacağı yeni gümrük tarifeleri ile ticaret savaşının yol açtığı daha geniş bir piyasa düşüşünü takip ediyor.

Goldman ayrıca gümrük vergisi varsayımlarını yükselterek ABD vergilerinin 2025 yılında yüzde 15 puan artmasını beklerken, 2025 GSYİH büyüme tahminini yüzde 1'e düşürdü.