Goldman Sachs: Trump'ın gümrük vergilerinin maliyeti tüketicilere yansımaya başlıyor

Goldman Sachs’a göre ABD’de gümrük vergilerinin maliyet yükü kısa sürede büyük oranda tüketiciye yansıyacak.

Rapora göre, haziran ayına kadar gümrük vergisi maliyetlerinin yaklaşık yüzde 22’si tüketiciler tarafından karşılanırken, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde bu oranın kısa sürede yüzde 67’ye çıkması bekleniyor. ABD’li işletmelerin şu ana kadar üstlendiği maliyet oranı ise yüzde 64 seviyesinden yüzde 10’un altına gerileyecek.

Yabancı ihracatçıların payı da artıyor. Haziran itibarıyla maliyetlerin tahmini yüzde 14’ünü karşılayan ihracatçıların, ilerleyen dönemde bu oranı yüzde 25’e yükseltmesi öngörülüyor.

Goldman Sachs, tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisine de dikkat çekti. Banka, tarifelerden arındırılmış temel enflasyonun yüzde 2,4 olacağı varsayımıyla, Aralık ayında yıllık çekirdek PCE değerinin yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyor.