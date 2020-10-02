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Goldman Sachs'tan 2,5 milyar dolarlık satın alma

Goldman Sachs'ın GM'in kredi kartı bölümünü 2,5 milyar dolara satın alacağı duyuruldu.

Goldman Sachs'tan 2,5 milyar dolarlık satın alma
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Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre Goldman Sachs Group, General Motors'un (GM) kredi kartı faaliyetlerini 2,5 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Habere göre Goldman Sachs, GM'in kredi kartlarını 2012 yılından bu yana yöneten Capital One Financial Corp ile vardığı anlaşmanın önümüzdeki haftalar içinde duyurulması bekleniyor.

WSJ'ye göre Goldman Sachs, GM'in kredi kartları için rekabette Barclays PLC'yi geride bıraktı.

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