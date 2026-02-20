Goldman Sachs’tan altın tahmini: 2026 sonunda ne kadar olacak?

2026 görünüm raporunda Goldman Sachs, altın fiyatlarında orta vadede yavaş ancak kalıcı bir yükseliş öngördü.

Goldman Sachs’a göre altın fiyatlarını destekleyen temel unsurların başında merkez bankalarının güçlü alımları ile ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine paralel olarak özel yatırımcıların pozisyonlarını artırması geliyor.

Raporda, son dönemde görülen yükselişin klasik anlamda bir “emtia süper döngüsü” olarak değerlendirilmediği vurgulanırken, hareketin daha çok para politikalarına yönelik belirsizlikler ve yatırımcı davranışlarındaki değişimlerden kaynaklandığı ifade edildi.

Goldman Sachs, altın piyasasında yapısal baskıların fiyatları uzun vadede desteklemeye devam edeceğini belirtirken, rallinin süresi ve kapsamının mevcut küresel koşullar nedeniyle net biçimde öngörülmesinin zor olduğuna dikkat çekti.