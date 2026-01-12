Goldman Sachs’tan Fed tahmini: Faiz indirim takvimi değişti

Goldman Sachs ekonomistleri, ABD ekonomisinin bu yıl vergi indirimleri ile reel ücretlerdeki yükselişten destek alacağını, enflasyonun ise zaman içinde daha ılımlı bir seyre geçeceğini öngördü.

Faiz indiriminde tahmini değiştirdi

Goldman Sachs tarafından yayımlanan Ekonomik Görünüm Raporu’nda, işgücü piyasasına yönelik belirsizliklerin artması nedeniyle Fed’in haziran ve eylül aylarında ikişer 25 baz puanlık faiz indirimi yapmasının beklendiği belirtildi. Banka, önceki tahmininde faiz indirimlerinin mart ve haziran aylarında gerçekleşeceğini öngörüyordu.

Goldman Sachs Baş ABD Ekonomisti David Mericle, "GSYH artışının daha büyük bölümü toparlanan verimlilik artışından gelecek. Yapay zeka bu süreci desteklerken, göçün azalması nedeniyle işgücü arzı artışı daha sınırlı kalacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de ekonomik büyüme tahmini

Bloomberg’in aralık ayı ortasında gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler ise ABD ekonomisinin 2026 yılında yüzde 2 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Bu beklenti, 2025 yılı için öngörülen büyüme oranıyla aynı seviyede bulunuyor. Donald Trump’ın vergi indirimlerini içeren ekonomi paketi de ABD’nin gelişmiş ülke ekonomileri karşısındaki görece güçlü performansını korumasında etkili unsurlar arasında gösteriliyor.