Goldman Sachs tahmini: Fed faiz indirimi yapacak mı? Fed'in 2026 yılı politikası ne olacak?

Goldman Sachs, Fed’in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu, ancak 2026’ya yönelik para politikası görünümünün daha belirsiz seyrettiğini açıkladı. Kuruluşun analiz ekibi, ekonomideki ivmelenme ve enflasyondaki yavaşlamanın etkisiyle, Fed’in gelecek yılın ilk yarısında faiz indirimlerini daha yavaş bir tempoya çekebileceğini aktardı.

25 baz puanlık indirim bekleniyor

Goldman Sachs Research Başekonomisti Jan Hatzius, değerlendirmesinde geç açıklanan eylül istihdam verilerinin işgücü piyasasında soğuma işaretleri verdiğini ve bu tablonun aralık ayındaki FOMC toplantısında 25 baz puanlık indirime zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

Hatzius, 16 Aralık’ta yayımlanacak istihdam raporu ile 18 Aralık’ta gelecek TÜFE verileri öncesinde, “10 Aralık’taki bir indirimi engelleyebilecek bir takvim riski bulunmuyor” ifadesini kullandı.

Uzak ufukta belirsizlik var

Goldman Sachs, tarifelerin etkisinin azalması, vergi indirimleri ve finansal koşullardaki gevşemenin katkısıyla ABD ekonomisinin 2026’da yüzde 2 ile 2,5 arasında büyüme gösterebileceğini tahmin ediyor. Kuruma göre ortaya çıkan tabloda, istihdam piyasasını destekleyerek işsizlik oranının eylüldeki yüzde 4,4 seviyesinin bir miktar üzerinde dengelenmesine yol açabilir.

Hatzius, Fed’in ocak ayında indirimlere ara verdikten sonra mart ve haziran toplantılarında yeniden adım atarak politika faizini yüzde 3-3,25 aralığına indirebileceğini belirtti.

Goldman Sachs analistleri, ABD’de enflasyonun yükselişe geçme riskinin şu an için sınırlı olduğu düşüncesinde. Fed personelinin hesaplamalarına göre çekirdek PCE enflasyonu, tarifelerden ve hisse senedi kazançlarının etkisinden bağımsız olarak eylül ayında yıllık bazda yüzde 2,8 seviyesinde sabit kaldı.