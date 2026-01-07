Goldman Sachs'tan S&P 500 için 2026 hedefi

Goldman Sachs, 2026 yılına ilişkin ABD hisse senedi piyasasına yönelik görünümünü paylaştı. Banka, S&P 500 endeksi için yüzde 12 toplam getiri beklentisiyle yıl sonu hedefini 7.600 puan olarak açıkladı.

Değerlendirmede, endeksin hisse başına kârının (EPS) 2026'da yüzde 12, 2027'de ise yüzde 10 artmasının öngörüldüğü belirtildi. Bu beklentinin, sağlıklı ekonomik büyüme görünümü ve büyük ölçekli şirketlerdeki güçlü gelir artışıyla desteklendiği ifade edildi.

Bununla birlikte değerleme tarafında risklerin sürdüğüne dikkat çekildi. S&P 500'ün ileriye dönük fiyat/kazanç oranının 22 seviyesinde olduğu, bunun da 2000 yılındaki 24 katlık zirveye yakın seyrettiği kaydedildi. Yüksek değerlemelerin piyasada "potansiyel enerji" yarattığına işaret edilirken, bu durumun kalıcı bir yükseliş ivmesine dönüşebilmesi için güçlü GSYH büyümesi ya da Federal Reserve'den gelebilecek bir gevşeme adımı gibi makroekonomik bir tetikleyiciye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Piyasa yoğunlaşması arttı

Raporda, piyasa yoğunlaşmasının da arttığına dikkat çekildi. Buna göre S&P 500'de yer alan en büyük 10 hissenin toplam piyasa değerinin yüzde 41'ini, toplam kazançların ise yüzde 32'sini oluşturduğu belirtildi. Söz konusu hisselerin 2025 yılında endeks getirisinin yüzde 53'ünü sağladığı kaydedildi.

Yapay zeka yatırımlarında ise yeni bir aşamaya geçildiği ifade edildi. Goldman Sachs, yatırımların altyapı kurulumundan kullanım ve gelir üretimine doğru kaydığını, şirketlerin yapay zekadan gelir elde etmeye başladığı üçüncü fazın öne çıktığını belirtti. Raporda ayrıca robotik ve otomasyonla entegrasyonu kapsayan 3-D fazı ile geniş ölçekli verimlilik artışlarının hedeflendiği dördüncü faza dikkat çekildi.

2026 yılına yönelik ana yatırım temaları arasında orta döngüde hızlanma beklentisi, şirket borçlanmasının 2,3 trilyon dolar seviyesine ulaşabileceği yeniden kaldıraçlanma süreci ve görece cazip değerlemeleriyle sağlık ile temel maddeler sektörlerinde değer arayışı yer aldı. Sektörel bazda ise temel maddeler, tüketici harcamaları, yazılım ve hizmetler ile sağlık sektörleri için ağırlık artırımı önerildi.