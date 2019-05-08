Google 400 dolarlık telefon tanıttı

08 Mayıs 2019

Google, her yıl düzenlediği geliştirici konferansı "Google I/O"da en yeni ürünlerini tanıttı.

Etkinliğin merakla beklenen ürünlerinden olan Google'ın akıllı telefon serisi Pixel'in 3A ve 3A XL modelleri kullanıcıların beğenisine sunuldu. Önceki modellere göre ucuzluğu ile dikkati çeken 3A serisi telefonlar 400 dolar başlangıç fiyatıyla duyuruldu.

Önceki Pixel modellerinde olduğu gibi yüksek kaliteye sahip kamerasıyla öne çıkan yeni seride, hem ön hem de arka kamerada gece görüşü, süper zoom ve portre modu özelliği bulunuyor. Siyah, beyaz ve mor renk seçeneğine sahip Pixel 3A ve 3A XL bugünden itibaren satışa sunuldu.

Öte yandan Android'in yeni sürümü Android Q, kullanıcılara koyu tema özelliğiyle cihazlarını kullanabilme imkanı sağlıyor. Batarya ömrünü uzatmaya yönelik olarak geliştirilen bu özellik, kullanıcılar tarafından açılıp kapatılabilecek.

Yeni sürümde duyurulan Focus Modu sayesinde kullanıcılar vakitlerini alan ve dikkatlerini dağıtan uygulamaları seçebilecek ve bu uygulamaların kullanımını azaltabilecek. Ayrıca kullanıcılar matbu halde olan bir metni tarayarak dijital hale getirebilecek ve istenilen dile tercüme edebilecek.

Bu arada geçtiğimiz yıl yaşanan Cambridge Analytica skandalının ardından dünya genelinde en çok konuşulan konulardan olan veri güvenliği konusunda şirket yetkilileri, kullanıcıların datalarını daha az toplayacağının müjdesini verdi. Google, veri işleme sisteminde de değişikliğe giderek, daha fazla datayı kendi sistemine yüklemeden işleyeceğini açıkladı.

Kaynak: AA