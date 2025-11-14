Google, AB'nin rekabet baskısına karşı reklam teknolojisinde değişiklik önerdi

ABD merkezli teknoloji devi Google, çevrimiçi reklamcılık alanındaki pazar hakimiyetine yönelik artan düzenleyici baskılara karşı yeni bir plan sundu.

Şirket, yayıncılar ve reklamverenlere, Google Ad Manager üzerinden farklı teklif sahipleri için farklı taban fiyat belirleme imkânı tanıyacağını ve sistemin birlikte çalışabilirliğini artırarak daha fazla esneklik sağlayacağını açıkladı.

Hem Avrupa hem de ABD’deki rekabet kurumları, reklamverenler ve yayıncıların kullandığı araçlarla Google’ın reklam borsası AdX üzerindeki kontrolünü “pazar dengesini bozan bir unsur” olarak değerlendiriyor. Avrupa Komisyonu, eylül ayında şirketin kendi görüntülü reklam hizmetlerini kayırdığı gerekçesiyle Google’a 2,95 milyar euro (3,4 milyar dolar) ceza kesmişti. AB, çıkar çatışmalarını sona erdirmek için Google’dan kalıcı önlemler talep etmiş, işin bir bölümünün satılmasını önermişti.

Google ise AB’ye sunduğu teklifin, ABD Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü soruşturmada önerilen planla benzer olduğunu savunuyor. Şirketten yapılan açıklamada, “Planımız Komisyon’un rekabet endişelerini tamamen karşılıyor, Avrupa’daki binlerce yayıncı ve reklamvereni olumsuz etkileyecek bir bölünmeye gerek bırakmıyor” ifadeleri kullanıldı.