Google, Amazon ve Tesla Trump’ın göçmen yasağını eleştirdi

23 Haziran 2020

ABDli teknoloji devleri Google, Amazon ve Tesla ABD Başkanı Donald Trump’ın COVID-19 salgınını öne sürerek ABD Başkanı Donald Trump’ın 22 Haziran’da onayladığı belirli alanlarda yüksek tecrübe ve yeteneğe sahip göçmen işçileri ilgilendiren H-1B ve L1 vizelerini askıya alma kararını iş gücü kaybı yaşayacaklarını söyleyerek eleştirdiler.

Trump’ın kararı 24 Haziran tarihinde etkili olacak ve sene sonuna kadar yürürlükte kalacak. Göç Politikaları Enstitüsü’nün tahminlerine göre, Trump’ın kararı 2119 bin çalışanı etkileyecek.

Google CEO’su Sundar Pichai, Youtube CEO’su Susan Wojcicki ve Tesla CEO’su Elon Musk ve Amazon, Facebook ve Twitter temsilcileri Trump’ın kararını hızla eleştirdi.

Google CEO’su Sundar Pichai yaptığı Twitter paylaşımında, “Göçmenlik ABD’nin ekonomik başarısında çok büyük katkılar sağlamasının yanı sıra, ülkeyi teknoloji alanında bir lider yaptı. Bugün alınan karar bizi hayal kırıklığına uğratsa da göçmenlerin yanındayız ve fırsat eşitliği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Youtueb CEO’su Wojcicki ise, göçmenliğin ABD tarihinin merkezinde olduğunu söyleyerek kendi ailesinden örnek verdi, “Ailem tehlikeden kaçarak ABD’de yeni bir yuva kurdu.”

Pichai’nin “haklı” olduğunu söyleyen Wojcicki Youtube’un göçmenler ve fırsat eşitliği çalışmalarında Gogle’ın yanında olduğunu belirtti.

Tesla CEO’su Elon Musk alınan karara son derece karşı olduğunu belirterek, “Kişisel tecrübeme göre bu beceriler yeni işler yaratır, vize reformu mantıklı olabilir ama alınan karar fazla kapsayıcı” dedi.

Trump, aldığı kararın ABD ekonomisinin COVID-19 salgınından toparlanmasına yardımcı olacağını iddia ederek, vizelerin askıya alınmasının ABD vatandaşları için yeni iş imkanları açacağını söyledi.

ABDli şirketleri arasında en çok H-1B vizesi kabul eden Amazon’dan yapılan açıklamada Trump’ın kararını “öngörüsüz” olduğu ifade edildi ve “Yüksek beceriye sahip profesyonellerin ülkeye girmesini engellemek ve ABD ekonomisinin toparlanmasına katkı sağlamak ülkenin küresel rekabetçiliğini riske atıyor” değerlendirmesi yapıldı.

Facebook’tan bir temsilci ise, “Başkan Trump’ın son açıklaması COVID-19 salgınını bahane ederek göçmenliği kısıtlıyor. Aslına bakılırsa yüksek beceriye sahip insanları ülkeden uzaklaştırmak ABD’nin ekonomik toparlanmasını daha zor hale getirecek. Bu vizelere sahip insanlar, Facebook’ta ve ülkedeki pek çok firmada, yeniliğin arkasındaki itici güç ve bu da yasaklamak yerine cesaretlendirmemiz gereken bir şey” açıklamasını yaptı.

Microsft Başkanı Brad Smith, “Şu an ülkemizi dünyanın yeteneklerinden mahrum edecek, belirsizlik ya da endişe oluşturacak bir zaman değil. Göçmenler bizim şirketimizde son derece önemli bir rol oynuyor ve ülkenin de altyapısını oluşturuyor. Göçmenler onlara en çok ihtiyacımız olduğu zamanda ülkeye katkı sağlıyor” dedi.

Bulut içerik yönetimi ve dosya paylaşım şirketi Box’ın CEO’su Aaron Levie ise Trump’ın kararını “Her düzeyde inanılamayacak kadar kötü bir politika” olarak tanımladı.

Teknoloji sektörünü temsil eden organizasyonlar da eleştiriye katıldı

Google, Amazon, eBay ve Facebook gibi lider firmalar tarafından 2012 yılında kurulan İnternet Derneği’nin Sosyal Etki Direktörü Sean Perryman, 85 bin uzmanlaşmış kişinin aileleriyle birlikte ABD’ye göç etmesini sağlayan H-1B vizesine odaklanarak, “Pek çok farklı alanda başarılı olmuş H-1B sahipleri ABD’de hem iş yaratıyor hem de ekonominin büyümesine katkı sağlıyor. Tüm sektörler en iyi çalışanların dünyanın dört bir yanından çalışmak için ABD’ye gelmesini sağlayan bu vizeden faydalanıyor” dedi.

Karar küçük ölçekli teknoloji firmaları ve start-up ekosistemini etkileyebilir

FirstMark risk sermayedarı Matt Turck, yabancı girişimcilerin, vize sorunu yaşamaları durumunda, işletmelerini ABD dışında kurmayı seçebileceklerine işaret ederek, “Ben 10 yıl boyunca H-1B vizesi ile ABD’de bulundum. Firmamızı birlikte kurduğumuz ortaklarım da bu vizeden faydalanıyorlardı. ABD vatandaşlarını çalıştırarak ABD vatandaşlarına hizmet verdik. Bizim ‘Amerikan rüyamız’ buydu. Ancak bugün aynı firma herhangi bir başka ülkede kurulabilir” açıklamasını yaptı.