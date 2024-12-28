Google CEO'su çalışanlarını uyardı: '2025 çok kritik bir yıl olacak'

Teknoloji devi Google'ın yöneticileri, 18 Aralık'ta çalışanlarıyla 2025 strateji toplantısını gerçekleştirdi.

cnbc-e'de yer alan habere göre, Google’ın Mountain View, Kaliforniya’daki merkezinde düzenlenen strateji toplantısında konuşan Pichai, şirketin 2025’te hızla ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

"Yıkıcı bir dönüm noktası"

“Bence 2025 çok kritik bir yıl olacak” diyen Pichai, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu anın aciliyetini anlamamız ve şirket olarak daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu, yıkıcı bir dönüm noktası. 2025’te, bu teknolojinin (yapay zekâ) faydalarını ortaya çıkarmaya ve gerçek kullanıcı sorunlarını çözmeye odaklanmamız gerekiyor.”

Pichai ayrıca, “Dünya genelinde incelemelere maruz kaldığımız bir dönemdeyiz” dedi ve bu durumun şirketin büyüklüğü ve başarısıyla ilişkili olduğunu belirtti.

Gemini, Google'ın bir sonraki büyük uygulaması olabilir

Google, yapay zekâ alanında liderliğini sürdürmek için yatırımlarını artırmaya devam ediyor. Şirketin yapay zekâ modeli Gemini, bu çabaların merkezinde yer alıyor. Gemini uygulaması, kullanıcılara Google’ın sohbet robotu gibi çeşitli araçlara erişim sağlıyor.

Pichai, Gemini uygulamasını Google’ın 500 milyon kullanıcıya ulaşacak bir sonraki büyük uygulaması olarak gördüklerini belirtti. 2025’te tüketici tarafında Gemini’nin ölçeklendirilmesinin en büyük öncelik olacağını söyledi.

"Sınıfının en iyisi bir ürün sunmalısınız"

Pichai, “Tarihte her zaman ilk olmak zorunda değilsiniz, ancak mükemmel bir şekilde uygulamalısınız ve gerçekten sınıfının en iyisi bir ürün sunmalısınız” dedi.

Toplantıda, Google Labs başkanı Josh Woodward, Jules adlı bir kodlama asistanı ve NotebookLM adlı yapay zeka not alma ürününü tanıttı. Ayrıca, çok işlevli bir Chrome uzantısı olan Project Mariner’ın özelliklerini sergiledi.

Şirket, 2023’te çalışanlarının yüzde 6’sını işten çıkararak maliyetleri düşürmüştü.