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Google, Fitbit için ikinci kez taviz verdi

Google, AB antitröst düzenleyicilerinin Fitbit için teklifine ilişkin endişelerini gidermek amacıyla ikinci kez taviz verdi.

Google, Fitbit için ikinci kez taviz verdi
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Google'ın Fitbit'i satın alması konusunda 23 Aralık'ta karar vermesi planlanan Avrupa Birliği Antitröst Komisyonu, politikası doğrultusunda tavizlerin ayrıntılarını yayınlamadı.

AB rekabet uygulayıcısının tavizleri kabul edip etmeme, daha fazlasını talep etme veya ayrıntıları netleştirme veya engelleme konusunda karar vermeden önce rakiplerden ve müşterilerden geri bildirim isteyeceği öngörülüyor.

AB geçtiğimiz ay, Google'ın rekabet endişelerini gidermek için Fitbit verilerini reklam amaçlı kullanmama taahhüdünü yetersiz olması sebebiyle reddetmişti.

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