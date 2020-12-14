Google servislerine erişim sıkıntısı yaşandı

Alphabet'in sahibi olduğu Google'ın YouTube, Gmail ve Google Drive gibi hizmetleri binlerce kullanıcıyı etkileyen küresel kesintilerin ardından normale döndü.

Google'ın kesintileri kaydeden web sitesi, yaklaşık bir saat boyunca kesilen hizmetlerin çoğu kullanıcı için normale döndüğünü söyledi.

Google, dünyada en çok kullanılan hizmetlerden bazılarına sahip.Her ay 2 milyardan fazla kullancının sisteme girdiği Youtube'da insanlar bir milyar saatin üzerinde video izliyor.

Youtube kesintinin ardından hizmetlerin normale döndüğünü ve çalıştığını açıkladı.

Youtube'ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre kullanıcılar kesintinin ardından Youtube'a tekrar erişim sağlayabiliyorlar.

Youtube daha önce yaptığı açıklamada birçok kullanıcının YouTube'a erişimde sorun yaşadığını ifade etmişti.

Kesinti izleme web sitesi DownDetector'a göre, ABD, İngiltere ve Hindistan da dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde çok sayıda YouTube kullanıcısı kesintiden etkilendi.

Belirli Google uygulamalarındaki kesintiler olağan dışı değil ancak bugünkü kesinti, COVID-19 salgını sırasında insanların yoğun olarak kullandığı ürünler olan Google Hangouts, Google Chats ve Google Meet dahil tüm popüler hizmetlerini etkiledi.