Google, Türkiye'nin üçte biri kadar su harcıyor!

Google, su tüketimini artırmaya devam ediyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google'ın veri merkezlerinin yıllık 63 milyar litre su tüketen Türkiye'nin üçte biri kadar su harcadığı ortaya çıktı.

AA muhabirinin şirketin "2024 Çevre Raporu"ndan derlediği bilgilere göre, Google'ın veri merkezleri 2024'te yaklaşık 6 milyar galon su tüketirken, bu miktar 22,7 milyar litreye denk geldi.

Yapay zekânın su tüketimine etkisi

Şirketin su tüketiminde yapay zekânın etkisi ön plana çıkıyor. Yapay zekâdaki gelişmelerin büyük hız kazandığı 2022'de 21 milyar litre ile 2021'e göre yüzde 20 daha fazla su tüketen şirket, 2023'te yine 21 milyar litre su tüketti.

Şirket, Çin'in de yapay zekâda ağırlığını hissettirdiği 2024'te ise su tüketimini yüzde 8 daha artırarak 22,7 milyar litreye çıkardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Çevresel Göstergeler" başlıklı internet sitesinden elde edilen verilere göre, Türkiye'nin 2022'deki su tüketimi 63 milyar litre oldu. Buna göre sadece Google, yıllık bazda Türkiye'nin üçte biri kadar su tüketiyor.

Veri merkezlerinin su kullanma nedeni

Veri merkezleri fazla ısınan bilgisayar sunucularının performansını korumak için sudan faydalanıyor. Su, yoğun olarak veri merkezlerindeki soğutma tesislerinde, buharlaştırıcı soğutma sistemlerinde ve nemlendirmede sıcaklık seviyelerini yönetmek için kullanılıyor.

Şirketin kullandığı suların hemen hemen tamamının içilebilir sulardan oluşması ise su krizlerinin yaşanmasının beklendiği bir dönemde veri merkezlerinin su tüketimini tartışmaların odağına yerleştiriyor.

Tüketilen elektrik de her geçen yıl artıyor

Öte yandan veri merkezlerinin tükettikleri elektrik oranları da her geçen yıl yükseliyor. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, yapay zekâ ve kripto para teknolojilerindeki gelişmelerle veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2026'ya kadar iki katına çıkması öngörülüyor.

Buna göre, 2022'de 460 teravatsaat olan veri merkezlerinin enerji tüketiminin, 2026'da 1000 teravatsaate yükselmesi bekleniyor.

Bu da veri merkezlerinin enerji tüketiminin Almanya'nın yıllık enerji tüketiminin (507 teravatsaat) yaklaşık iki katı olacağı anlamına geliyor.