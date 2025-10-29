Google ve Amazon'un İsrail'e nasıl boyun eğdiği ortaya çıktı! 1.2 milyar dolarlık anlaşma için...

İngiltere’nin başkenti Londra merkezli The Guardian gazetesi, İsrail ile Google ve Amazon arasında yapılan anlaşmaya ilişkin kritik bir gerçeği ortaya çıkardı.

2021 tarihli 1.2 milyar dolarlık anlaşma bulut bilişim teknolojilerini kapsıyor.

İsrail, Amerikalı teknoloji devleriyle müzakere ederken, alışılmadık bir talepte bulundu. Bu, Google ve Amazon’un 'göz kırpma mekanizması’ olarak bilinen anlaşma kapsamında gizli bir kod kullanmayı kabul etmeleri talebiydi.

İsrail'in endişesini gidermek için...

Guardian’ın haberine göre; İsrail’in bulut platformlarına aktardığı verilerin yabancı kolluk güçlerinin eline geçebileceği endişesinden doğan bu talep, ABD’li devlerin küresel yükümlülüklerini fiilen kaçınmasını gerektirecekti.

Diğer büyük teknoloji şirketleri gibi, Google ve Amazon'un bulut hizmetleri de soruşturmalara yardımcı olmak için müşteri verilerini teslim etme konusunda polis, savcılar ve güvenlik hizmetlerinin taleplerine rutin olarak uyduğu biliniyor.

Bu süreç genellikle gizlilik içinde yürütülüyor. Şirketlerin, etkilenen müşterilere bilgilerinin teslim edildiğini bildirmesi sıklıkla engelleniyor. Bunun nedeni, ya kolluk kuvvetlerinin bunu talep etme yetkisine sahip olması ya da mahkemenin onlara sessiz kalmalarını emretmesi...

Gizli uyarı sistemi kuruldu

İsrail için verilerinin kontrolünü yurtdışındaki yetkililere kaptırmak önemli bir endişe kaynağıydı. Bu tehditle başa çıkmak için yetkililer gizli bir uyarı sistemi oluşturdu: Şirketler, İsrail hükümetine ödemelerde gizli sinyaller göndermek ve İsrail verilerini yabancı mahkemelere veya soruşturmacılara verdiklerinde bunu bildirmek zorundaydı.

Guardian'ın ele geçirdiği sızdırılmış belgelere göre, Google ve Amazon, bu kazançlı sözleşmeyi imzalamak için sözde ‘göz kırpma mekanizması’nı kabul etti.

İsrail ihlâl etse bile...

Sıkı kontroller, ABD şirketlerinin bir dizi İsrail devlet kurumu, güvenlik servisi ve askeri birimin bulut hizmetlerini kullanma şeklini kısıtlamasını yasaklayan önlemleri içeriyor.

Anlaşmanın şartlarına göre şirketler, hizmet şartlarını ihlal ettiği tespit edilse bile, İsrail'in teknolojisine erişimini askıya alamıyor veya geri çekemiyor.

İsrailli yetkililer, öngörülen bir dizi tehdide karşı koymak için bu kontrolleri uygulamaya koydu.

Google veya Amazon'un, çalışanlarının veya hissedarların baskısına boyun eğerek, işgal altındaki Filistin topraklarında insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olması durumunda İsrail'in ürün ve hizmetlerine erişimini kesmesinden korkuyorlardı.

Ayrıca, şirketlerin yurtdışında yasal işlemlerle karşı karşıya kalabileceğinden endişe duyuyorlardı, özellikle de bu teknolojinin Batı Şeria ve Gazze'nin askeri işgalinde kullanılmasıyla ilgili davalarda...