“Google ve Facebook reklam piyasasında çok büyük paya sahip”

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) başkanı Andrea Coscelli, teknoloji devleri Google ve Facebook'un Birleşik Krallık online reklam pazarında çok büyük bir paya sahip olduğunu bildirdi.

Coscelli BBC'ye verdiği demeçte, bu pazar hakimiyetiyle başa çıkmak için düzenleyici değişiklikler isteyeceğini belirtti.

Google ve Facebook geçmişte rekabetten ve diğer düzenleyicilerden eleştirilerle karşılaştı.

Facebook, rakip firmalardan online olarak "önemli rekabet" ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

Kaynak: Matriks