Google ve Facebook'tan soruşturma konusunda işbirliği

Wall Street Journal'ın haberine göre, Google ve Facebook, çevrim içi reklam anlaşmaları ile ilgili ABD'de açılan soruşturmalarda işbirliği ve yardımlaşma konusunda anlaştılar.

Haberde, geçtiğimiz hafta 10 eyaletin katılımıyla ABD'nin Teksas eyaletinde Google'a karşı açılan antitröst davasında, Google ve Facebook'un birlikte çalışarak yasaları ihlal ettikleri ve halihazırda dominant durumda olan pozisyonlarını güçlendirdikleri iddia edildiği belirtildi.

Savcılar, Facebook'un Google'ın reklam araçları ile rekabet etmekten bilinçli olarak kaçınarak, karşılığında özel muamele gördüğü, iki şirketin de yasaları ihlal ettiklerinin bilincinde olduklarını ve olası bir soruşturmadan nasıl kaçınabileceklerini görüştüklerini savunuyorlar.

İki şirket de yaptıkları farklı açıklamalarda suçlamaları inkar etmişlerdi.

Bir Google sözcüsü, şirketlerin antitröst soruşturmalarında benzer işbirliklerine gitmelerinin oldukça sık görüldüğünü söyledi.