Google ve Unity güçlerini birleştirdi, Roblox hisseleri geriledi

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Google ve Unity Software, kullanıcıların kodlama bilmeden oyun oluşturabileceği yapay zekâ destekli bir platform geliştirmek için ortaklık kurdu. Google'ın yapay zekâ teknolojisi ile Unity'nin oyun motorunu buluşturacak proje, kullanıcıların ürettiği oyunlar alanında Roblox'a potansiyel bir rakip olacak.

Açıklamanın ardından çarşamba sabahı Unity hisseleri yüzde 5 yükseldi. Roblox hisseleri ise yüzde 7,8 gerilerken, piyasa öncesi işlemlerde kayıp yüzde 8'e kadar ulaştı. Son işlemlerde düşüş yaklaşık yüzde 5 seviyesindeydi.

Yazılı komutlarla oynanabilir oyunlar oluşturulacak

Ortaklık kapsamında Google, Playground adlı deneysel platformunu 18 yaş ve üzerindeki kullanıcıların erişimine açtı. Kullanıcılar, gündelik dille yazdıkları komutlarla oynanabilir oyunlar hazırlayıp bunları istedikleri şekilde değiştirebilecek.

Şirketler, bu araçlarla oyun geliştirmeyi yalnızca yazılım uzmanlarının yapabildiği bir iş olmaktan çıkarıp oyun fikri olan daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor.

Unity Spark yıl içinde kullanıma sunulacak

Playground üzerine kurulacak Unity Spark'ın da bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkması planlanıyor. Ürün, yeni başlayanlara kolay kullanılabilir arayüzler sunarken, deneyimli geliştiricilere profesyonel düzeyde oyun mekanikleri sağlayacak.

Yüksek görsel kalitede üç boyutlu özellikler ve Unity'nin oyun çalıştırma altyapısı sayesinde basit oyunlardan daha karmaşık deneyimlere kadar farklı projeler geliştirilebilecek. Unity hâlihazırda mobil cihazlar, bilgisayarlar, konsollar ve genişletilmiş gerçeklik platformları için geliştirme araçları sunuyor.

Google, seçili oyunları kendi ağında tanıtacak

Oyunların kullanıcılara ulaşmasında Google'ın tüketici ekosisteminden yararlanılacak. Şirket, Playground'da hazırlanan seçili içerikleri kendi ağı genelinde öne çıkarmayı planlıyor.

Google Play Games profilleriyle entegre çalışacak platformda liderlik tabloları, çok oyunculu eşleştirme ve topluluk özellikleri bulunacak. Herkese açık oyunlarda paylaşma ve beğenme seçenekleri de sunularak kullanıcılar arasındaki etkileşimin artırılması amaçlanacak.

Roblox için daha önce de olumsuz değerlendirme gelmişti

Yeni rekabet ihtimalinin gündeme geldiği Roblox hakkında Jefferies de 28 Eylül'de tavsiye değişikliğine gitmişti. Kurum, hisseye yönelik değerlendirmesini "Tut"tan "Piyasanın Altında Getiri"ye indirirken, yüzde 18 düşüş potansiyeline işaret eden 38 dolarlık hedef fiyatını korumuştu.

Analist James Heaney, ikinci çeyrek sonuçlarının ardından hissede görülen yüzde 30'luk yükselişin, gelecek 12 aydaki rezervasyon tutarına ilişkin aşırı iyimser beklentileri yansıttığını belirtmişti.