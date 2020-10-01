Google yayıncılarına 3 yıl içinde 1 milyar dolar ödeyecek

01 Ekim 2020

Google'dan yapılan açıklamada, 200 yayıncı ile imzalanan Haber Vitrini uygulaması hakkındaki lisans sözleşmeleri kapsamında 3 yıl için yayıncılarına 1 milyar dolar ödeme yapılacağı duyuruldu.

Şirket, Haber Vitrini uygulamasının Almanya ve Brezilya'da kullanıma açıldığını, ancak Arjantin, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya'da da kimi partnerleri olduğunu ve yayıncıların teliflerinin içerik ve adete göre ayarlanacağını açıkladı.