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Google yayıncılarına 3 yıl içinde 1 milyar dolar ödeyecek

Google yayıncılarına lisanslama bedeli olarak 3 yıl içinde 1 milyar dolar ödeyeceğini duyurdu.

Google yayıncılarına 3 yıl içinde 1 milyar dolar ödeyecek
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Google'dan yapılan açıklamada, 200 yayıncı ile imzalanan Haber Vitrini uygulaması hakkındaki  lisans sözleşmeleri kapsamında 3 yıl için yayıncılarına 1 milyar dolar ödeme yapılacağı duyuruldu.

Şirket, Haber Vitrini uygulamasının Almanya ve Brezilya'da kullanıma açıldığını, ancak Arjantin, Kanada, Birleşik Krallık ve Avustralya'da da kimi partnerleri olduğunu ve yayıncıların teliflerinin içerik ve adete göre ayarlanacağını açıkladı.

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