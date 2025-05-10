Google'a 'isim değişikliği' davası! Devlet Başkanı bizzat başvurdu

Son dönemde yaptığı algoritma değişiklikleri nedeniyle basın kuruluşlarını zor durumda bıraran ABD merkezli teknoloji devi Google'ın başı Meksika'da da dertte...

Önceki gün Google temsilcileri, bazı medya kuruluşlarının reytinglerini altüst eden algoritma değişikliklerine ilişin TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Meksika'da ise Google, 'Haritalar' uygulaması nedeniyle mahkemelik oldu.

'Uyarılarımız karşılık bulmayınca...'

Başkent Meksiko'daki Ulusal Saray’da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Google’ı daha önce bu konuda uyardıklarını ancak taleplerinin karşılık bulmadığını belirtti.

Sheinbaum, "Google zaten dava edilmiş durumda. Halihazırda bir ilk karar var ve bu kararı bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Körfezin, ABD kıyılarına denk gelen kısmında "Amerika Körfezi" adının kullanılmasına itiraz etmediklerini vurgulayan Sheinbaum, "Ancak Google, körfezin tamamını bu şekilde adlandıramaz. Bu uluslararası bir meseledir. Bizim talebimiz, Google'ın 'Amerika Körfezi' adını yalnızca ABD topraklarına denk gelen bölüme yerleştirmesi, Meksika ve Küba'ya denk gelen kısımlar içinse 'Meksika Körfezi' ismini kullanmasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Ortalığı karıştıran Trump

AA'nın haberine göre; Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmelerinde bu konunun gündeme gelmediğini kaydetti.

Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararname ile Meksika Körfezi'nin adının 'Amerika Körfezi' olarak değiştirilmesi emrini vermişti.

Google ise 11 Şubat'ta haritalar uygulamasında 'Meksika Körfezi' isminin 'Amerika Körfezi' olarak değiştirildiğini duyurmuştu.