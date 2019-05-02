ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
17 °C
  • Haberler
  • Dünya
  • Google'da arama ve yer geçmişi için otomatik silme seçeneği geliyor

Google'da arama ve yer geçmişi için otomatik silme seçeneği geliyor

İnternet arama motoru Google, kullanıcılarına arama ve yer geçmişini 3 veya 18 ay geçtikten sonra otomatik silme seçeneği sunacak.

Google'da arama ve yer geçmişi için otomatik silme seçeneği geliyor
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

BBC'nin haberine göre, arama motoru devi Google, şahsi veride daha fazla kontrolü sağlayacak uygulamayı gelecek haftalarda başlatacak.

Uygulamayla kullanıcılara arama ve yer geçmişlerini, üzerinden 3 ya da 18 ay geçtikten sonra otomatik silme yönünde seçenek sunulacak.

Google halihazırda YouTube, Maps ve Search sitelerini kullananların verilerini manuel silmelerine izin veriyor.

Arama motoru, geçen yıl yer geçmişini kapatmalarına rağmen kişilerin nereye gittiğinin izini sürmekle suçlanmıştı.

Google'da internet geçmişi ve yer takibi, her hesapta ayarlar bölümünde durdurulabiliyor.

Kaynak: AA

google internet search youtube google maps
Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.