Google'dan Afrika'ya 37 milyon dolarlık yapay zeka yatırımı

Teknoloji devi Google, Afrika kıtasında yapay zeka alanındaki araştırmaları, girişimleri ve eğitim programlarını desteklemek amacıyla 37 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, bu yatırım kapsamında Gana'nın başkenti Akra'da bir yapay zeka topluluk merkezi kurulacak. Merkez, yerel araştırmacılar, girişimciler ve dil teknolojileri üzerine çalışan projelere destek sunacak.

Yapay zeka araçları için 3 milyon dolarlık hibe

Yatırımın 25 milyon dolarlık kısmı, gıda güvenliğine odaklanan yapay zeka projelerine ayrıldı. Ayrıca, 40'tan fazla Afrika dilinde açık kaynak yapay zeka araçlarının geliştirilmesi için Masakhane Araştırma Vakfı'na 3 milyon dolarlık hibe sağlanacağı bildirildi.

Sağlık, eğitim ve tarım gibi alanlarda çalışan 100'den fazla yapay zeka tabanlı girişime teknik destek, danışmanlık ve maddi yardım verilecek. Bu destekler, "katalitik finansman girişimi" adı altında yürütülecek.

100 bin kişiye tam burslu eğitim

Eğitim tarafında ise Gana'da 100 bin kişiye, Google'ın tam burslu kariyer sertifika programı kapsamında yapay zeka temelleri, siber güvenlik ve diğer teknoloji konularında eğitim sunulacak. Nijerya, Kenya, Güney Afrika ve Gana'da yapay zeka müfredatı geliştirme, beceri eğitimi ve çevrim içi güvenlik için ise 7 milyon dolarlık ek kaynak ayrıldı.

Google, bu girişimle Afrikalı araştırmacılar ve sivil toplum kuruluşlarının, açlık tahminleri gibi toplumsal sorunların çözümünde yapay zekadan daha etkin biçimde yararlanmalarını hedefliyor.