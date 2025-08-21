Google’dan enerji hamlesi: Yapay zeka için nükleer santral kuracak

Google ve Kairos Power, Tennessee Vadisi Otoritesi ile 2030’a kadar Oak Ridge’de yeni nesil nükleer santral kuracak.

Anlaşmaya göre TVA, Kairos’un geliştirdiği Hermes 2 reaktöründen 50 megavata kadar elektrik satın alacak. Bu hamleyle TVA, ABD’de gelişmiş bir nükleer santralle elektrik alımı konusunda anlaşma imzalayan ilk kamu hizmeti kuruluşu olacak.

Google ve Kairos, santralin inşa sürecindeki finansal riskleri üstlenecek. TVA ise elektrik alım garantisi vererek tesise gelir sağlayacak. Bu modelle tüketicilerin ilk yatırım maliyetine katlanmak zorunda kalmayacağı vurgulandı.

Kairos Power, Kasım 2024’te ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu’ndan Hermes 2 için inşaat izni almıştı. Faaliyet lisansı başvurusu ise santralin devreye alınmasından önce yapılacak.

“Tüketici ilk maliyet yükünden korunacak”

TVA CEO’su Don Moul, anlaşmanın hem tüketiciler hem de üreticiler için avantaj sağladığını belirterek, “Bu model, tüketiciyi ilk maliyet yükünden korurken, inovatif şirketlerin teknolojilerini pazara sunmasını sağlıyor” dedi.

Google Küresel Veri Merkezleri Enerji Sorumlusu Amanda Peterson Corio ise Hermes 2 projesinin daha büyük enerji yatırımlarına zemin hazırlayacağını söyleyerek, "Özellikle ticarileşmeye katkı sağlamak istiyoruz. Bunu adım adım daha büyük bir projeye nasıl dönüştürebileceğimizi görmek istiyoruz” dedi.

“Uygun fiyatlı elektrik sağlayacağız”

Kairos Power CEO’su Mike Laufer, Hermes 2’nin soğutucu olarak “sıvı tuz” kullanan yapısıyla geleneksel reaktörlere kıyasla hem güvenlik hem de maliyet avantajı sunduğunu belirtti. Laufer, Hermes 2’nin ticari ölçekte 75 megavata çıkacağını ve ileride düşük maliyetli seri kurulumlarla uygun fiyatlı elektrik sağlanabileceğini ifade etti.