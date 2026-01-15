Google'dan kullanıcılarına acil çağrı! Güncellemeyi hemen yükleyin
Dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya sahip olan Google Chrome tarayıcısında, üçü yüksek riskli olmak üzere toplam 10 güvenlik açığı tespit edildi. Google, söz konusu zafiyetlerin siber saldırılar için kullanılmasını önlemek amacıyla tüm platformları kapsayan acil bir güncelleme yayımladı. Şirket, açıkların şu ana kadar herhangi bir saldırıda istismar edilmediğini açıklarken uzmanlar ise güvenlik risklerinin artmaması için kullanıcıların güncellemeyi gecikmeden yüklemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.
Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan internet tarayıcısı Google Chrome, kritik bir güvenlik uyarısıyla gündemde.
Yapılan son incelemelerde, üçü "yüksek risk" seviyesinde olmak üzere toplamda 10 farklı güvenlik zafiyeti saptandı. Google, siber saldırganların bu boşluklardan faydalanmasını engellemek adına tüm platformlar için "acil" kodlu güvenlik yamalarını devreye soktu.
Güncelleme yayında
Google, tespit edilen zayıf noktaları gidermek amacıyla Windows, macOS, Linux ve mobil platformlar için eş zamanlı güncellemeler paylaştı. Ayrıca Android ve iOS da dahil olmak üzere tüm platformlardaki Chrome sürümlerinde de söz konusu tehlikenin güncelleme ile tamamen kapatıldığını duyurdu.
Şirket tarafından yayımlanan teknik raporda, kullanıcıları bir nebze rahatlatan bir bilgiye de yer verildi. Google, söz konusu zafiyetlerle ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir istismarın gerçekleşmediğini açıkladı.
Vakit kaybetmeden yüklenmeli
Ancak güvenlik uzmanları, bu tür açıkların kamuoyuna duyurulmasının ardından kötü niyetli kişilerin saldırı yöntemlerini bu boşluklara göre hızla güncelleyebileceği uyarısında bulunarak, güncellemenin vakit kaybedilmeden yüklenmesi gerektiğini vurguluyor.