Google'dan kullanıcılarına acil çağrı! Güncellemeyi hemen yükleyin

Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı bulunan internet tarayıcısı Google Chrome, kritik bir güvenlik uyarısıyla gündemde.

Yapılan son incelemelerde, üçü "yüksek risk" seviyesinde olmak üzere toplamda 10 farklı güvenlik zafiyeti saptandı. Google, siber saldırganların bu boşluklardan faydalanmasını engellemek adına tüm platformlar için "acil" kodlu güvenlik yamalarını devreye soktu.

Güncelleme yayında

Google, tespit edilen zayıf noktaları gidermek amacıyla Windows, macOS, Linux ve mobil platformlar için eş zamanlı güncellemeler paylaştı. Ayrıca Android ve iOS da dahil olmak üzere tüm platformlardaki Chrome sürümlerinde de söz konusu tehlikenin güncelleme ile tamamen kapatıldığını duyurdu.

Şirket tarafından yayımlanan teknik raporda, kullanıcıları bir nebze rahatlatan bir bilgiye de yer verildi. Google, söz konusu zafiyetlerle ilgili olarak şu ana kadar herhangi bir istismarın gerçekleşmediğini açıkladı.

Vakit kaybetmeden yüklenmeli

Ancak güvenlik uzmanları, bu tür açıkların kamuoyuna duyurulmasının ardından kötü niyetli kişilerin saldırı yöntemlerini bu boşluklara göre hızla güncelleyebileceği uyarısında bulunarak, güncellemenin vakit kaybedilmeden yüklenmesi gerektiğini vurguluyor.