Google'ın eski CEO'sundan yapay zeka uyarısı: ABD yarışı şimdiden kaybediyor

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ABD ile Çin arasında yapay zekâ alanında giderek kızışan rekabet, teknoloji dünyasının gündemindeki yerini koruyor. Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt, Çin'in yapay zeka teknolojilerinde ABD'nin yaklaşık altı ay gerisinde olduğunu ancak düşük maliyetli ve ücretsiz ürün stratejisiyle küresel rekabette öne geçebileceğini belirtti.

Norveç Varlık Fonu CEO'su Nicolai Tangen'in sunduğu In Good Company adlı podcast programına katılan Schmidt, Çinli teknoloji şirketlerinin izlediği stratejinin ABD açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

"Aslında şimdiden kaybediyoruz"

Çin'in teknolojik açıdan ABD'yi geride bırakıp bırakamayacağının henüz belli olmadığını ifade eden Schmidt, "Eğer bizden altı ay geridelerse, aslında şimdiden kaybediyoruz. Çünkü onların stratejisi ürünleri ücretsiz sunmak" dedi.

Çinli yapay zeka modellerinin ücretsiz veya Batılı rakiplerine kıyasla daha düşük fiyatlarla sunulmasının, özellikle gelişmekte olan ülkelerde önemli bir avantaj sağlayabileceğine dikkat çekti.

Schmidt'e göre açık ağırlıklı yapay zeka modellerinin yaygınlaşması da Çinli şirketlerin küresel pazardaki etkisini artırabilir.

Çin'in çip erişimine ilişkin dikkat çeken iddia

Çin'in yapay zeka alanındaki ilerlemesine değinen Schmidt, ülkedeki şirketlerin ihracat kısıtlamaları nedeniyle erişmemeleri gereken gelişmiş çiplere ulaşabildiğini öne sürdü.

Söz konusu çiplerin kaçak yollarla veya çalınarak Çin'e getirildiğini iddia eden Schmidt, Çinli geliştiricilerin Batılı yapay zeka sistemlerinden elde ettikleri yanıtlarla kendi modellerini eğittiklerini de söyledi.

Damıtma olarak bilinen bu yöntem, mevcut yapay zeka modellerinden alınan çıktılar kullanılarak yeni modellerin geliştirilmesine dayanıyor.

Yapay zekada balon tartışmalarına karşı çıktı

Yapay zeka sektöründe yüksek şirket değerlemeleri ve milyarlarca dolarlık yatırımların balon oluşturduğu yönündeki değerlendirmelere de yanıt veren Schmidt, bu görüşe katılmadığını belirtti.

Kendisinin de yatırımcısı olduğu Anthropic'in gelirlerindeki hızlı büyümeyi örnek gösteren Schmidt, şirketin Google'ın kendi CEO'luğu döneminde ulaştığı rekor gelir büyüme hızının iki katından fazlasını yakaladığını söyledi.

Schmidt, "Bu gerçek bir büyüme. Sahte değil. Gerçek para söz konusu ve gerçekten işe yarayan bir hizmet için ödeme yapan gerçek müşteriler var" ifadelerini kullandı.

ABD'li yapay zeka şirketleri için maliyet riski

Çin'in düşük maliyetli yapay zeka stratejisi, ABD merkezli teknoloji şirketlerinin mevcut fiyatlandırma modellerine ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

IMD Business School Profesörü Howard Yu, daha önce Benzinga'ya yaptığı açıklamada, OpenAI ve Anthropic'in Çinli rakipleri karşısındaki dört ila altı aylık teknolojik üstünlüğünün kalıcı olmayabileceğini belirtmişti.

Yu'ya göre kullanıcıların önemli bir bölümü en gelişmiş yapay zeka modellerine ihtiyaç duymuyor. Daha düşük maliyetli sistemlerin günlük ihtiyaçları karşılayabilmesi, Çinli şirketlerin rekabet gücünü artırıyor.

"Balon yapay zekada değil, fiyatında"

Polsia AI CEO'su Ben Cera da Çinli DeepSeek ve Alibaba tarafından geliştirilen düşük maliyetli yapay zeka modellerinin OpenAI ve Anthropic gibi şirketlerin gelir modellerini tehdit edebileceğini savunmuştu.

DeepSeek R1 ile Alibaba'nın Qwen serisini örnek gösteren Cera, şirketlerin benzer hizmetleri çok daha düşük maliyetlerle elde edebileceğine dikkat çekmişti.

"Balon yapay zekada değil, yapay zekanın fiyatında" diyen Cera, özellikle yalnızca yapay zeka modeli geliştirmeye odaklanan şirketlerin bu rekabetten olumsuz etkilenebileceğini ifade etmişti.

Cera, Alphabet gibi geniş teknoloji altyapısına sahip şirketlerin ise fiyat rekabetine karşı daha dayanıklı olabileceğini değerlendirmişti.