Gordon Brown: Onlarca yılın en ağır kışı geliyor

Brown, yoksul hanelerin enerji fiyatlarındaki artış ve sosyal yardım kesintilerdeh etkilendiğini belirterek, İngiliz hükümetinin yakın zamanda açıkladığı 500 milyon sterlinlik "zorluk fonu"nu ise "alaycı bir bakanlık hilesi" olarak niteledi.

1997-2007 arasında Maliye Bakanlığı da yapan Brown, Muhafazakar Partili Maliye Bakanı Rishi Sunak'ı bu hafta yürürlüğe girmesi beklenen 20 sterlinlik evrensel kredi kesintisinden vazgeçmeye çağırdı.

York Üniversitesi'nden Profesör Jonathan Bradshaw ve Dr. Antonia Keung'un araştırmasına da atıfta bulunan Brown, İngiltere'de yüz binlerce ailenin gelecek aylarda elektrik faturalarını ödeyemeyeceğini, ya da ancak gıdasından keserek zorlukla ödeyebileceğini ifade etti.

"Yakıt fakiri kimler?" başlıklı araştırmaya göre, İngiltere'de halihazırda yaklaşık 2,5 milyon hanenin yakıt sıkıntısı çektiği belirtilerek, bu grubun net gelirinin yüzde 10'undan fazlasını enerji faturalarına harcadığı bildirildi.

Gelecek yıl doğalgaz ve elektrik faturalarında kaydedilecek yüzde 15'lik kümülatif artışın, ülkede yakıt sıkıntısı çekmesi beklenen hane sayısını yaklaşık 3,5 milyona yükseltebileceğine işaret edildi.

Brown, "Bu veriler, fakir ailelerin onlarca yılın en ağır kışıyla karşılaşacağını gösteriyor. (İnsanlardan) 6 milyar sterlin alıp, yeni finansmanla 500 milyon sterlini geri veriliyor. (İngiliz hükümeti) Haftalık 20 sterlin (sosyal destek) kesinti karşılığında, artan yakıt faturaları tarafından anında silineceğini bilinmesine rağmen haftalık 1,66 sterlin destek teklif ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere'de dar gelirlilere sunulan "evrensel kredi" adlı sosyal desteğin, haftalık 20 sterlin seviyesinde kesilerek salgın öncesindeki seviyesine çekilmesinin ise "ahlak dışı" olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Verilerin ne kadar kötü olduğunu görmek beni şaşırttı. Bu kaç kişinin sınırda yaşadığını gösteriyor. 2021, İngiltere'de fakir olmak için en kötü zaman. Gıda fiyatları yükseliyor, akaryakıt fiyatları yükseliyor ve faydalar kesiliyor."