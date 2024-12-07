Görevden alınamadı! Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azline 'boykot' engeli

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık Salı günü ilan ettiği 'kısa süreli' sıkıyönetim kararı, ülke gündemindeki yerini koruyor. Bugün yapılacak oylamayla azledilmesi beklenen Güney Kore Lideri Yoon'un azil süreci, iktidar partisinin meclis oturumunu boykot etmesi nedeniyle başarısız oldu. Oylamanın gerçekleşmesi için 200 milletvekili sayısına ulaşılması gerekiyordu.

Başkan Yoon, sıkıyönetim kararını, ana muhalefet partisini "Kuzey Kore ile iş birliği yapmak ve devlet karşıtı faaliyetlerde bulunmak" ile suçladığı bir televizyon konuşmasıyla duyurmuştu. Ancak yoğun tepkiler üzerine kararını altı saat içinde geri çekmek zorunda kalmıştı.

Bugün yaptığı açıklamada ulusa seslenerek özür dileyen Yoon, "Bu acil sıkıyönetim kararı, devlet işleri için nihai sorumluluk taşıyan biri olarak umutsuzluğumdan kaynaklandı. Halkımızdan içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmış, ayrıca, “hukuki ve siyasi sorumluluktan kaçmayacağını” belirtmişti.

Muhalefet partileri, Yoon’un demokrasiyi tehdit eden kararları nedeniyle görevden alınması gerektiğini savunuyor. Kendi partisinden de desteğini kaybettiği bilinen Başkan Yoon’un azledilme sürecine ilişkin iktidar partisinin milletvekillerinin boykot sebebi henüz bilinmiyor.

Ülkedeki iktidar olan Halkın Gücü Partisi lideri Han Dong-hoon, Yoon’un istifasının “kaçınılmaz” olduğunu ifade ederek, "Başkanın normal görevlerini sürdürmesi artık imkansız hale geldi" demişti.