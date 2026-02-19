Gözaltına alınan İngiltere’nin eski prensi Andrew Mountbatten-Windsor serbest bırakıldı

Cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ile ilişkileri yüzünden kraliyet unvanları elinden alınan İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor hakkında yürütülen kamu görevini kötüye kullanma soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı.

Thames Valley Polisi, 66 yaşındaki eski prens Andrew'un serbest bırakıldığını belirterek, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Polis, Andrew'un Norfolk'taki adresindeki aramanın sona erdiğini aktararak, Berkshire’daki adresinde ise aramanın hala devam ettiğini açıkladı.

"Hukuk işlemeli"

İngiltere Kralı III. Charles, Andrew'un gözaltına alınmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Andrew Mountbatten-Windsor hakkındaki ve kamu görevinde usulsüzlük şüphesiyle ilgili haberleri büyük bir endişeyle öğrendim. Şimdi bu meselenin uygun şekilde ve yetkili merciler tarafından soruşturulacağı tam, adil ve uygun bir süreç başlayacaktır. Daha önce de söylediğim gibi bu konuda yetkililere tam ve gönülden destek ve iş birliği sağlıyoruz. Açıkça belirtmek isterim ki hukuk işlemelidir. Bu süreç devam ederken, bu konuda daha fazla yorum yapmam doğru olmaz. Ailem ve ben, hepinize olan görev ve hizmetimize devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Andrew'in gizli bilgileri Epstein'a ilettiği görülmüştü

ABD Adalet Bakanlığı, 30 Ocak'ta üst düzey siyasetçiler ve iş insanlarıyla bağlantıları skandallara konu olan cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile bağlantılı 3,5 milyon sayfa belge, 180 bin fotoğraf ve 2 bin video yayınlamıştı. Belgelerde, eski prens Andrew’un Singapur, Hong Kong ve Vietnam'a yapılan ziyaretlerle ilgili raporları ve yatırım fırsatlarına dair gizli bilgileri Epstein'a ilettiğini görülmüştü. Belgelere göre, Andrew, gezilerin ardından, 30 Kasım 2010'da, o zamanki özel danışmanı Amit Patel tarafından kendisine gönderilen resmi ziyaret raporlarını aldıktan 5 dakika sonra Epstein'a iletmişti. Ayrıca Afganistan'daki "gizli" olarak tanımlanan yatırım fırsatlarına dair bilgilerin de, 24 Aralık 2010'da Epstein'a aktarıldığı görülmüştü.

Uygunsuz fotoğraflar yayınlanmıştı

Belgelerde İngiliz Kraliyet ailesinin Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle prens ve dük unvanları elinden alınan Andrew Mountbatten-Windsor olduğuna inanılan "Dük" lakaplı şahsın, Epstein'den 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırılma teklifi aldığı ortaya çıkmıştı. Epstein ve "Dük" lakaplı kişi arasındaki e-posta yazışmalarda ikilinin Buckingham Sarayı'nda akşam yemeği yemeyi konuştukları ve bir mesajda Epstein'in, Dük'ü 26 yaşında bir Rus kadınla tanıştırma teklifinde bulunduğu dikkat çekmişti. ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde ayrıca, eski prens Andrew'in bir kadınla uygunsuz fotoğrafları yayınlanmıştı.

Andrew, York Dükü unvanından feragat etmişti

Andrew, geçtiğimiz yıl 17 Ekim'de, cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle York Dükü unvanından feragat ettiğini açıklamıştı. Andrew yaptığı açıklamada, "Benimle ilgili devam eden suçlamaların, Majesteleri ve Kraliyet Ailesi tarafından ortaya konulan çalışmaları gölgelediği sonucuna vardık. Her zaman olduğu üzere, ailem ve ülkeme karşı görevlerimi öncelikli tutma kararlılığındayım. Beş yıl önce kamuoyu önünden çekilme kararımın arkasındayım. Majestelerinin onayıyla şimdi bir adım daha ileri gitmem gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık bana verilmiş unvan ve nişanları kullanmayacağım.

Daha önce de söylediğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum" demişti. Andrew'in açıklamasının ardından Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı III. Charles'ın kardeşi Andrew'un prenslik unvanının da alındığını bildirmiş, monarşinin ana rezidanslarından biri olan Windsor Kalesi'ndeki konutundan çıkmasını talep etmişti. Kararın, Andrew'un Jeffrey Epstein ile olan ilişkileri nedeniyle alındığı açıklanmıştı. Eski prens, 4 Şubat Çarşamba günü Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden ayrılmıştı.