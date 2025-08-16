Gözler bu kez Washington'da olacak: Zelenski, Trump ile görüşmeye gidiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere Washington’a gideceğini açıkladı.

Washington’daki görüşmenin ana gündeminde, Rusya ile devam eden savaş ve olası barış müzakereleri olacak.

Zelenski’nin, Trump ile yapacağı temaslarda barış sürecine yönelik Ukrayna’nın güvenlik ve diplomatik beklentilerini gündeme taşıması planlanıyor.

Trump: Zelenski ile Putin görüşebilir

ABD Başkanı Donald Trump, dün Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği zirvenin ardından yaptığı değerlendirmede, sürecin gidişatına dair umutlu mesajlar vermişti.

Trump, “Birçok konuda anlaşmaya varıldı, bir veya iki önemli konu kaldı. Ama bunlar da çözülebilir” dedi.

Trump, ilerleyen süreçte Putin ile Zelenski arasında doğrudan bir görüşme olabileceğini işaret ederek, “Zelenski ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve başarma şansımız oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.

Putin’den “yeni sayfa” mesajı

Alaska’da düzenlenen “Barışın Peşinde” temalı zirvede konuşan Putin ise görüşmeleri “yapıcı” olarak nitelendirdi.

Rus lider, “Ukrayna etrafındaki durum zirvenin temel konularından biriydi. Trump ile vardığımız anlayışın Ukrayna’da barışa katkı sağlayacağını umuyorum” dedi.

İki liderin verdiği demeçler, sürecin yeni bir diplomatik aşamaya girebileceğinin sinyallerini verdi.

Gözler Washington’da

Zelenski’nin pazartesi günü yapacağı Trump görüşmesi, hem Kiev hem de uluslararası kamuoyu açısından kritik önem taşıyor.

Putin'in barış için şartları ve taleplerinin Zelenski'ye aktarılması beklenen görüşmeden çıkacak mesajların, Rusya ile barış arayışında yeni bir döneme kapı aralayıp aralamayacağı büyük merak konusu.